Исследование: аспирин помогает при мигрени

Американские ученые провели ряд исследование, в результате которых выяснили, что большие дозы ацетилсалициловой кислоты помогают пациентам при мигрени.

Специалисты сравнили воздействие аспирина в высоких дозах (900-1300 мг) с эффективностью суматриптана, ибупрофена и плацебо. В итоге все три препарата справились с мигренью. Но аспирин действовал медленнее, но зато у него не было побочных эффектов. Кроме того, аспирин эффективен при появлении тошноте, светобоязни и боязни громких звуков. По мнению ученых, врачи зря не применяют аспирин при лечении мигрени.

От мигрени они выписывают более дорогие препараты, которые еще и имеют большое количество побочных эффектов. Но мигрень встречается у большого количества людей, а дорогие препараты готовы покупать не все. Поэтому ученые и решили исследовать действие аспирина с целью выяснить, можно ли использовать аспирин в малых дозах для профилактики мигрени. Но устойчивого результата эти эксперименты, к сожалению, не дали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аспирин поможет снизить риск развития онкологии.