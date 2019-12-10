В Японии доказали опасность ночных светильников для здоровья

Японские ученые пришли к выводу, что ночные светильники плохо влияют на здоровье человека, которые спят при включенном лампе.

Исследователи считают, что использование ночных светильников повышает риск развития у спящего сердечно-сосудистых заболеваний, что в будущем может привести к инсульту.

Ученые провели исследование, которое длилось в течение трех лет. В результате ученые выявили связь между интенсивностью ночного освещения в спальне и развитием атеросклероза.

Кенджи Обаяши заявил, что проблема в том, что свет, проходящий через закрытые веки спящего человека, отрицательно сказывается на выработке мелатонина (или "гормона ночи"). Мелатонин снижает кровяное давление, снимает воспаление и контролирует циркадные ритмы.