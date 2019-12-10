Немецкие специалисты: в мандаринах может быть опасный химикат

Ученые из Германии предупреждают, что в мандаринах, которые всегда присутствуют на новогоднем столе, может содержаться опасное вещество — хлорпирифос. Это инсектицид, который используют в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями.

В 2005 году хлорпирифос был одобрен в Евросоюзе, но потом его запретили на всей территории ЕС.

Специалисты провели исследования и пришли к выводу, что данное вещество даже в малых дозах негативно влияет на мозг, особенно оно опасно для детей.

Эксперты утверждают, что хлорпирифос "сокращает важные участки коры головного мозга", что приводит к отставанию в развитии.

Известно, что многие цитрусовые подвергают обработке хлорпирифосом. Поэтому, чтобы исключить покупку таких фруктов, нужно приобретать продукты в проверенных точках.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какую опасность таят мандарины.