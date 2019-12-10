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Актер Уилл Смит признался, что ему удалили предраковый полип

Здоровье

Знаменитый американский актер Уилл Смит рассказал, что некоторое время назад у него был обнаружен предраковый полип. В этом он признался в популярном ток-шоу The Ellen DeGeneres Show.

По словам 51-летнего актера, после 50 лет медик советовали ему регулярно проходить колоноскопию. После одного из таких обследований врачи сообщили ему шокирующую новость - у него обнаружили полип с высокой степенью онкогенного риска.

Уилл Сми перенес операцию, в ходе которой ему удалили опухоль, но, как признался актер, до этого он находился в шоковом состоянии, так как очень испугался за свою жизнь.

Смит напомнил о необходимости прохождения обследований, чтобы своевременно выявить предраковые состояния.

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