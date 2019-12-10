Экстракт из семян овса снижает уровень холестерина в крови

Ученые из Саудовской Аравии и их коллеги из Египта выяснили, какой продукт поможет снизить уровень холестерина в крови. Оказалось, что это экстракт из семян овса.

Именно употребление этого продукта помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови.

Как сообщает Health News, ученые пришли к такому выводу в ходе экспериментов на мышах. В результате выяснилось, что семена овса могут снижают уровень липидов в крови грызунов.

Кроме того, данный продукты нормализует работу печени.

Ранее "Правда.Ру" писала о продуктах, которые снижают холестерин.