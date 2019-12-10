Эксперты выяснили, как пчелы помогут снизить артериальное давление

Ученые из Университета Плимута пришли к выводу, что средство для полоскания рта, сделанное из материала, используемого пчелами, чтобы защитить ульи от воды, поможет в борьбе с гипертонией и заболеваниями десен.

Основной ингредиент средства — прополис.

Известно, что прополис уже давно используют в медицинских целях, так как он обладает антисептическими свойствами.

По мнению исследователей, прополис за счет усиления активности и объема бактерий, которые натуральным образом встречаются во рту.

Ученым уже известно о том, что от активности и состава бактерий в полости рта зависит возможность удерживать артериальное давление на нормальном уровне. Это средство протестировали на 50 участниках. Вполне возможно, что это средство сможет заменить большое количество лекарств и стать альтернативным эффективным способом лечения гипертонии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что гипертонию можно вылечить пчелиным ядом.