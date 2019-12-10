Исследование: сон менее 9 часов негативно отражается на учебе в школе

Ученые провели исследование, результаты которого были представлены на Национальной конференции и выставке Американской академии педиатрии в 2019 году. Исследователи выяснили, что дети, которые хорошо спят ночью, более любознательны, лучше учатся в школе и с большим желанием выполняют домашнюю работу. Ученые выяснили, что детям нужно спасть 9 часов.

Особенности исследования

В процессе исследования ученые опросили родителей 49 050 детей в возрасте от 6 до 17 лет. У детей, которые спали 9 часов, было на 44% больше шансов узнать что-то новое, 33% с большей вероятностью выполнят уроки, на 28% больше будут стремиться к получить хорошие оценки, и на 14% больше шансов завершить начатое.

Также ученые выяснили, что вызывает недостаточное количество сна. Так, специалист пришли к выводу, что частое использование цифровых медиа, более высокий уровень тревожного детского опыта и проблемы с психикой приводили к тому, что дети мало спали.

Кроме того, имели значение и социально-экономический статус семьи и уровень образования родителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские школьники спят меньше всех.