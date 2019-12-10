Китайские ученые нашли способ восстановить печень после алкоголизма

Ученые из Цзилиньского сельскохозяйственного университета в Китае обнаружили бактерии, которые благотворно действуют на печень. Речь идет о лактобактерии Lactobacillus rhamnosus, которая может восстановить поврежденную алкоголем печень.

Эти лактобактерии в разных количествах содержаться в кисломолочных продуктах: мягком сыре, кефире, твороге и йогурте.

Исследователи провели ряд экспериментов, которые показали эффективность обнаруженных лактобактерий. Сначала подопытных мышей кормили большим количеством жира, пока их состояние не ухудшилось. Затем им начали давать капсулы с лактобактерией и уже за несколько дней их состояние вернулось в норму.