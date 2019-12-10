Российские генетики раскрыли причину раннего развития гипертонии

Российские ученые выявили новую мутацию в гене SCNN1G , которая является причиной развития гипертонии с ранних лет и ведет к нарушению деятельности почек.

Ученым удалось выявить данную мутацию после изучения истории болезни 15-летнего подростка из Дагестана. Подросток с 12 лет страдал от высокого давления. У его сестры была выявлена такая же мутация, но она была обнаружена до развития гипертонии.

Специалисты своевременно начали проводить лечение, благодаря чему смогли предотвратить развитие гипертонии и патологии на сердце.

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