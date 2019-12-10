Нейрофизиологи из США пришли к выводу, что занятия спортом полезны не только для мышц, но и для мозга.
Ученые провели эксперимент, в процессе которого несколько групп участников слушали набор звуков, слогов и слов. Реакцию мозга на звуковые стимулы отслеживали при помощи электроэнцефалографа.
Известно,что нервная система подает разные сигналы, в зависимости от состояния человека: например, в спокойном состоянии и в тот момент, когда человек пытается распознать информацию. Чем сильнее "всплески" активности, тем лучше работают цепочки мозговых нейронов.
Участников разделили на три группы: музыканты, знатоки иностранных языков и спортсмены. У первых двух групп участников был выявлен более высокий уровень "фонового" шума в мозге, означающего реакцию на посторонние раздражители.
На электроэнцефалограмме спортсменов почти не было помех. Нейрофизиологи считают, что они приучили улавливать даже тихие звуки, находясь в шумной обстановке и концентрироваться на них. Возможно, что это помогает им лучше выступать на соревнованиях.
Ранее "Правда.Ру" писала о пользе физических упражнений для мозга.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".