Нейрофизиологи: спорт помогает снизить "фоновый шум" в головном мозге

Нейрофизиологи из США пришли к выводу, что занятия спортом полезны не только для мышц, но и для мозга.

Ученые провели эксперимент, в процессе которого несколько групп участников слушали набор звуков, слогов и слов. Реакцию мозга на звуковые стимулы отслеживали при помощи электроэнцефалографа.

Известно,что нервная система подает разные сигналы, в зависимости от состояния человека: например, в спокойном состоянии и в тот момент, когда человек пытается распознать информацию. Чем сильнее "всплески" активности, тем лучше работают цепочки мозговых нейронов.

Участников разделили на три группы: музыканты, знатоки иностранных языков и спортсмены. У первых двух групп участников был выявлен более высокий уровень "фонового" шума в мозге, означающего реакцию на посторонние раздражители.

На электроэнцефалограмме спортсменов почти не было помех. Нейрофизиологи считают, что они приучили улавливать даже тихие звуки, находясь в шумной обстановке и концентрироваться на них. Возможно, что это помогает им лучше выступать на соревнованиях.

Ранее "Правда.Ру" писала о пользе физических упражнений для мозга.