У детей с ожирением специалисты обнаружили патологию мозга

Ученые пришли к выводу, что у детей, страдающих ожирением, более тонкая область мозга, которая контролирует процесс принятия решений. Именно по этой причине детям с лишним весом сложно устоять перед мучными продуктами.

Специалисты проанализировали сканы мозга 3 000 детей в возрасте 9 — 10 лет и выяснили, что из-за тонкой префронтальной коры головного мозга им сложнее контролировать свое поведение.

Дети с ожирением хуже выполняли тесты, в которых нужно было составлять различные списки. Ученые считают, что выявленная патология является причиной так называемой "уловки 22" среди детей с лишними килограммами. Из-за ожирения в данной зоне мозга уменьшается плотность.

А сниженная плотность этой зоны мозга приводит к ожирению, так как при ее наличии дети намного реже выбирают здоровое питание. Пока ученые не выяснили, что в данном случае является первичным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые назвали главную причину ожирения у детей.