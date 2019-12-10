Врачи рассказали, что нужно выбирать: лимон или лайм

Врачи провели исследование лимона и лайма и выяснили, что оба фрукта являются источником витамина C, флавоноидов и антиоксидантов. Поэтому и лимон, и лайм одинаково полезны.

Благодаря содержанию большого количества антиоксидантов употребление этих фруктов защитит клетки от повреждений, а флавоноиды помогут улучшить работу сердца и сосудов.

Между лимоном и лаймом есть только только одно небольшое отличие. В 1 литре лимонного сока примерно на два грамма больше лимонной кислоты, чем в лаймовом: 48 граммов против 45,8 соответственно. Но это незначительная разница, поэтому медики рекомендуют выбирать между лаймом и лимоном на основе собственных вкусовых предпочтений.

Ранее "Правда.Ру" писала о секретных свойствах лимона.