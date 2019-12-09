Врачи рассказали о продуктах, разрушающих кишечник

Врачи рассказали, какие продукты разрушают кишечник.

В первую очередь — это сахар. Врачи считают, что рост онкологических заболеваний связан с тем, что большое количество продуктов содержит простые сахара. Употребление этих продуктов вредит оболочке кишечника.

У людей после 50 лет наблюдается рост колоректальных видов рака.

Специалисты проводили исследования в 40 странах мира в течение 10 лет и пришли к выводу, что постоянное употребление таких продуктов, как шоколад. мармелад и сладкая сдобная выпечка, приводит к хроническому воспалению кишечника, которое может перейти в онкологию. Также это может спровоцировать цирроз печени.

Ранее "Правда.Ру" писала о полезных для кишечника продуктах.