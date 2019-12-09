Врачи рассказали, какие продукты разрушают кишечник.
В первую очередь — это сахар. Врачи считают, что рост онкологических заболеваний связан с тем, что большое количество продуктов содержит простые сахара. Употребление этих продуктов вредит оболочке кишечника.
У людей после 50 лет наблюдается рост колоректальных видов рака.
Специалисты проводили исследования в 40 странах мира в течение 10 лет и пришли к выводу, что постоянное употребление таких продуктов, как шоколад. мармелад и сладкая сдобная выпечка, приводит к хроническому воспалению кишечника, которое может перейти в онкологию. Также это может спровоцировать цирроз печени.
Ранее "Правда.Ру" писала о полезных для кишечника продуктах.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".