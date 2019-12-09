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Эксперты назвали "трезвые" и "пьющие" регионы России

Здоровье

При оценке регионов, в которых в большей или в меньшей степени распространены вредные привычки среди населения, специалисты учитывали объемы потребления табака, алкоголя и наркотиков, а также число совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения преступлений.

Первое место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ, на последнем оказались регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Самые лучшие показатели у Северного Кавказа - Чеченской республики, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Специалисты объясняют это религиозными убеждениями и строгими традициями.

В десятку лидеров вошли такие области, как Тамбовская и Саратовская. Здесь большая часть местного населения употребляет алкоголь и наркотики.

По мнению некоторых пользователей, Россия по сравнению с другими странами не является лидером по числу пьющих жителей, уступая Бельгии, Польше и Германии.

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Эксперты назвали "трезвые" и "пьющие" регионы России
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