При оценке регионов, в которых в большей или в меньшей степени распространены вредные привычки среди населения, специалисты учитывали объемы потребления табака, алкоголя и наркотиков, а также число совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения преступлений.
Первое место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ, на последнем оказались регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Самые лучшие показатели у Северного Кавказа - Чеченской республики, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Специалисты объясняют это религиозными убеждениями и строгими традициями.
В десятку лидеров вошли такие области, как Тамбовская и Саратовская. Здесь большая часть местного населения употребляет алкоголь и наркотики.
По мнению некоторых пользователей, Россия по сравнению с другими странами не является лидером по числу пьющих жителей, уступая Бельгии, Польше и Германии.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".