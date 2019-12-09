Прием аспирина снижает риск развития онкологических заболеваний

Специалисты из Национального института онкологии в Роквилле пришли к выводу, что прием аспирина пожилыми людьми снижает риск смерти от любой причины, в том числе и от онкологических заболеваний.

Ученые провели исследование и выяснили, что у пожилых людей, которые принимают небольшую дозу аспирина более 3 раз в неделю, снижается риск смерти от любой причины, в том числе от рака. Специалисты проанализировали данные 146 152 человек 65 лет и старше. Все добровольцы проходили скрининг рака простаты, яичников, легких и колоректального рака.

Наблюдения за ними длились на протяжении 12,5 лет. Результаты наблюдения показали, что если принимать аспирин 1-3 раза в месяц, то это поможет снизить риск смерти от любого заболевания.

Если же принимать данный препарат каждую неделю три и более раза, то это снизит риск смерти и от рака, в том числе конкретно от рака желудочно-кишечного тракта и колоректального рака.