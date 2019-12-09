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Открытие: найдена возможная причина развития диабета, деменции и рака

Здоровье » Здравоохранение

Специалисты компании "Cortexym",  занимающиеся производством лекарств, пришли к выводу, что такие заболевания, как деменция, рак, диабет развиваются из-за бактерии  Porphyromonas gingivalis. Эти бактерии вызывают воспаление десен, а также являются причиной разрушительных процессов в ротовой полости. 

Данные бактерии были обнаружены в тканях мозга пациентов, у которых была диагнострована болезнь Альцгеймера, а также в тканях поджелудочной железы диабетиков; в раковых опухолях.

Ученые проверили свою гипотезу на грызунах. По мнению ученых, справиться с данной бактерией помогла бы вакцина. В настоящее время разработкой данной вакцины ведутся в Австралии — в Мельбурнском университете.

Вакцина уже показала свою эффективность на мышах. В ближайшее время вакцину планируется испытать на людях.

Темы рак ученые диабет вакцина деменция бактерии австралия исследование
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