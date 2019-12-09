Врач-аллерголог рассказала, кому нельзя заводить домашних животных

Врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова рассказала, что домашние животные оказывают большую нагрузку на организм, поэтому некоторым категориям людей заводить их не рекомендуется. Медик пояснила "Вечерней Москве", что "безаллергенных" кошек и собак не бывает.

Аллергическую реакцию может вызвать не только шерсть домашних животных. Опасность могут представлять слюна, экскременты и перхоть. Бобрикова также рассказала, почему аллергия чаще возникает на кошек, чем на собак. По ее словам, кошки чаще себя облизывают, а лизоцим в составе с шерстью становится высокоаллергенным компонентом.