Эксперты рассказали о продуктах, опасных при диабете и гипертонии

Специалисты пришли к выводу, что людям, страдающим болезнями сердца и сосудов, а также заболеваниями эндокринной системы, нужно исключить из рациона некоторые популярные гарниры. В число таких гарниров вошли: картофель и рис. По мнению специалистов, эти блюда могут отрицательно сказаться на самочувствии.

Людям, страдающим диабетом и гипертонией специалисты советуют чаще употреблять в пищу бобовые, например, красную и зеленую чечевицу.

Специалисты провели исследование, в процессе которого выяснилось, что уровень сахара после употребления таких блюд был на 20% ниже, чем у тех, кто предпочитал крахмалистую пищу.

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