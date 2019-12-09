Специалисты пришли к выводу, что людям, страдающим болезнями сердца и сосудов, а также заболеваниями эндокринной системы, нужно исключить из рациона некоторые популярные гарниры. В число таких гарниров вошли: картофель и рис. По мнению специалистов, эти блюда могут отрицательно сказаться на самочувствии.
Людям, страдающим диабетом и гипертонией специалисты советуют чаще употреблять в пищу бобовые, например, красную и зеленую чечевицу.
Специалисты провели исследование, в процессе которого выяснилось, что уровень сахара после употребления таких блюд был на 20% ниже, чем у тех, кто предпочитал крахмалистую пищу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что как снизить давление в домашних условиях.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".