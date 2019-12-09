Врач рассказал Григорий Конев рассказал, при каких заболеваниях не рекомендуется употреблять сезонную хурму. Специалист отметил, что хотя хурма - очень полезный фрукт, при определенных заболеваниях есть ее нужно осторожно.
Так, хурму нельзя есть людям, имеющим заболевания ЖКТ.
Конев отметил, что при повышенной кислотности хурму есть можно, а при эрозивном гастрите и язве желудка в период обострения употребление хурмы может навредить.
Также хурму не стоит есть при заболеваниях почек, мочекаменной болезни и различных заболеваниях поджелудочной железы.Хурму не рекомендуется есть при диарее, так как созревшие плоды хурмы усиливают слабительный эффект. При диабете тоже нужно быть осторожными с хурмой, можно есть один плод в сутки, так как в больших количествах хурма может привести к значительному выделению инсулина.
При низком кровяном давлении употребление хурмы противопоказано.
Также врач отметил, что нельзя есть неспелую хурму, так как это может привести к тому, что в желудке формируются безоары — инородные тела из частиц разных веществ.
Ранее "Правда.Ру" писала о полезных свойствах хурмы.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".