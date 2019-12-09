Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть хурму

Врач рассказал Григорий Конев рассказал, при каких заболеваниях не рекомендуется употреблять сезонную хурму. Специалист отметил, что хотя хурма - очень полезный фрукт, при определенных заболеваниях есть ее нужно осторожно.

Так, хурму нельзя есть людям, имеющим заболевания ЖКТ.

Конев отметил, что при повышенной кислотности хурму есть можно, а при эрозивном гастрите и язве желудка в период обострения употребление хурмы может навредить.

Также хурму не стоит есть при заболеваниях почек, мочекаменной болезни и различных заболеваниях поджелудочной железы.Хурму не рекомендуется есть при диарее, так как созревшие плоды хурмы усиливают слабительный эффект. При диабете тоже нужно быть осторожными с хурмой, можно есть один плод в сутки, так как в больших количествах хурма может привести к значительному выделению инсулина.

При низком кровяном давлении употребление хурмы противопоказано.

Также врач отметил, что нельзя есть неспелую хурму, так как это может привести к тому, что в желудке формируются безоары — инородные тела из частиц разных веществ.

Ранее "Правда.Ру" писала о полезных свойствах хурмы.