Пять продуктов питания, которые приводят к мигрени

Специалисты обнаружили связь между употреблением некоторых продуктов и головными болями. Маргарита Утицкая, нутрициолог областного центра медицинской профилактики, рассказала, какие продукты могут стать причиной мигрени.

Сахар

В первую очередь это сахар. Головная боль не связана со скачками уровня глюкозы в крови. От употребления сахара страдают сосуды, поэтому возникают головные боли. Вместо сахара нутрициолог рекомендует употреблять фрукты.

Шоколад

Чтобы избавиться от головных болей, нужно исключить из рациона шоколад, так как в нем содержится целых три провокатора мигреней: кофеин, фенилэтиламин, сахар.

Кофеин

Кофеин содержится в чае, кофе, газированных напитках. Человек ощущает тонус сосудов, который продолжается 40 минут, после чего сосуды возвращаются в норму. Далее появляется сонливость, человек вновь выпивает порцию кофе. В результате сосуды постоянно находятся в тонусе, что повышает внутричерепное давление.

Тирамин

Тирамин содержится в красном вине, сыре, йогурте и других продуктах. Усилители вкуса также могут привести к головной боли.

Соль

В сутки рекомендуется употреблять от 2 до 4 граммов соли. Также нельзя допускать больших перерывов в еде. Если беспокоит мигрень, пищу принимать нужно каждые 2-3 часа.

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