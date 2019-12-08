Врач-диетолог рассказала об опасности переедания мандарин

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева перечислила телеканалу "Звезда" опасности бездумного употребления мандаринов. По ее словам, мандарины являются не только сильным аллергеном, но и могут нанести существенный урон организму, если употреблять их без чувства меры.

В первую очередь медик указала на высокое содержание сахара в плодах и подчеркнула, что не все полезное нужно "есть килограммами". Марина Аплетаева рекомендует родителям дозировать потребление мандаринов их детьми.

Еще одна опасность, по мнению врача, это фруктовые кислоты. Попадая в желудок в большом количестве они могут его раздражать. Это может вызвать гиперсекреторную активность.