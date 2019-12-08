Стало известно, что наносит урон сосудам человека

Наибольшую опасность для сосудов представляет курение. Со временем сосуды курящего человека покрываются шрамами и дырами. Это происходит из-за того, что токсичный табачный дым разъедает стенки сосудов. Об этом рассказал Глава Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле.

Также врач назвал и другие опасности: повышенный холестерин, высокое давление и сахар. Риск возникновения сосудистых заболеваний повышается в девять раз, если человек страдает от высокого кровяного давления и диабета, а также курит.

По словам Галле, держать сосуды в тонусы помогут регулярные нагрузки (скандинавская ходьба или бег), а также сбалансированное питание. Он посоветовал чаще употреблять в пищу овощи, а также заправлять салаты оливковым маслом, поскольку насыщенные жирные кислоты и овощи защищают сосуды от повреждений.