Недостаток витамина D признан причиной депрессивности россиян

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказала о сезонной депрессии жителей России, а также назвала ее причины. По его словам, основной проблемой. которая вызывает сезонную депрессию, является недостаток витамина D. Об этом врач рассказал радиостанции Sputnik.

Гинзбург подчеркивает, что на количество витамина D в организме влияет не только рацион, но и количество солнечных дней, а также продолжительность светового дня. Если в организме человека наблюдается нехватка витамина D, то он становится раздражительным и тревожным.

Диетолог утверждает, что суточная норма витамина D в организме человека - это 450 международных единиц. Чтобы достичь этого показателя Гинзбург рекомендует принимать поливитаминные комплексы, а также употреблять в пищу морскую рыбу.