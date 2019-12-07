Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Опубликован режим питания, который помогает сбрасывать лишний вес

Здоровье

Ученые из Калифорнийского университета и института исследований Солка нашли самый эффективный режим питания для похудения. Результаты их работы был опубликован порталом Cell Metabolism.

Исследователи выяснили, что оптимальным режимом питания для современного человека является следующая конфигурация: в течение десяти часов человек может питаться, а остальные 14 часов воздержаться от приемов пищи. Это показал эксперимент, в котором приняли участие 19 человек, страдающих ожирением. У них наблюдался низкий обмен веществ, поэтому ученые применили данный режим питания, чтобы "разогнать" обмен веществ.

Эксперимент длился около 12 недель. За это время у всех участников был отмечен спад уровня холестерина в организме на 11%, а также уменьшение артериального давления до 8 пунктов. Также все участники эксперимента скинули примерно три килограмма и почувствовали улучшение сна.

Темы похудение эксперимент режим питания калифорнийский университет и институт исследований солка
Актуальная аналитика
Хоккей. Последние новости
Топ-9 русских красавцев-хоккеистов
Силовые структуры
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 1.
Бывший СССР
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Новости Все >
"Россиян ждет опасность": астрологи ухудшили прогноз на 2020 год
Опубликован режим питания, который помогает сбрасывать лишний вес
Мэр Липецка матом прокомментировала восстановление городского парка
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Жириновский пояснил, почему Запад считает россиян "вторым сортом"
Боец спецназа рассказал о способе "экспресс" засыпания за две минуты
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным в Париже
Трамп призвал не выдавать Китаю кредиты
Автомобили в России будут сопровождать новым документом
Стало известно, какое шампанское предпочитают жители России
Последние материалы
Мэр Липецка матом прокомментировала восстановление городского парка
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Топ-9 русских красавцев-хоккеистов
Жириновский пояснил, почему Запад считает россиян "вторым сортом"
Боец спецназа рассказал о способе "экспресс" засыпания за две минуты
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным в Париже
Трамп призвал не выдавать Китаю кредиты
Автомобили в России будут сопровождать новым документом
Стало известно, какое шампанское предпочитают жители России
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 1.
Популярное
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.

В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Мир. Новости мира
Сенат США постановил применить к России "адские санкции"
Евросоюз
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Жириновский пояснил, почему Запад считает россиян "вторым сортом"
Мэр Липецка матом прокомментировала восстановление городского парка
Жириновский пояснил, почему Запад считает россиян "вторым сортом"
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным в Париже
Трамп призвал не выдавать Китаю кредиты
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Стало известно, какое шампанское предпочитают жители России
Пушилин призвал Зеленского перестать делать бессмысленные заявления
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
"Формула Штайнмайера" легитимизирует ЛДНР
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Медведев: нужно стимулировать рост экономики
Михаил Делягин: цель правительства - сократить численность населения
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Лавров: американцы противоправно объявили санкции против Ирана
Космонавт Котов рассказал, как сложно ухаживать за волосами на орбите
Минск назвал желаемую цену за российский газ
Кофе оказался полезным против старения мозга
Американская база в Сирии подверглась атаке
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ