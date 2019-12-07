Опубликован режим питания, который помогает сбрасывать лишний вес

Ученые из Калифорнийского университета и института исследований Солка нашли самый эффективный режим питания для похудения. Результаты их работы был опубликован порталом Cell Metabolism.

Исследователи выяснили, что оптимальным режимом питания для современного человека является следующая конфигурация: в течение десяти часов человек может питаться, а остальные 14 часов воздержаться от приемов пищи. Это показал эксперимент, в котором приняли участие 19 человек, страдающих ожирением. У них наблюдался низкий обмен веществ, поэтому ученые применили данный режим питания, чтобы "разогнать" обмен веществ.

Эксперимент длился около 12 недель. За это время у всех участников был отмечен спад уровня холестерина в организме на 11%, а также уменьшение артериального давления до 8 пунктов. Также все участники эксперимента скинули примерно три килограмма и почувствовали улучшение сна.