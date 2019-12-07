Боец спецназа рассказал о способе "экспресс" засыпания за две минуты

Американский психолог Бад Уинтер еще в 1980-х годах придумал систему, по которой можно уснуть за считанные минуты. Более того, психолог утверждал, что чем быстрее человек засыпает - тем быстрее высыпается. Таким образом, выспаться можно и за 15 минут, если процесс отхода ко сну занимает не более двух минут.

"Экспресс газета" рассказала со ссылкой на источник среди бойцов российского спецназа, что наши спецслужбы также активно используют этот действенный способ. По информации издания, суть метода заключается в позе. В положении лежа необходимо руки расположить вдоль тела. Уснуть сидя тоже вполне реально. Для этого нужно лишь скрестить руки на груди.

Затем нужно расслабить все части тела и мышцы, чтобы они "существовали отдельно" от тела. Американский психолог советует при засыпании сидя представлять, что вы находитесь в уютном гамаке или лодке, которая спокойно плывет по течению.

Самая главная часть засыпания - это расслабление век, языка, челюсти, губ и плечей. Если расслабить их самостоятельно не удается, боец спецназа рекомендует использовать особую дыхательную систему "4-7-8". Она заключается в том, что вдох нужно производить носом в течение четырех секунд. Затем дыхание нужно задержать на семь секунд и выдыхать через рот в течение восьми секунд.