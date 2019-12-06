Специалисты назвали виды рыб, которые опасны для здоровья

Специалисты предупреждают, что употребление некоторых видов рыбы может быть опасным для здоровья. Они советуют сторонникам здорового питания внести коррективы в свое меню и отказаться от пангасиуса, кафельника и сома.

Пангасиус является самой вредной для здоровья рыбой. Эту рыбу привозят из Вьетнама, а там ее ловят из грязной реки Меконг. Вместе с мусором пангасиус получает большое количество канцерогенов.

Также для здоровья опасен кафельник, также известный как золотой окунь или амадай. В этой рыбе содержится большое количество ртути, поэтому она противопоказана детям и беременным женщинам, а мужчинам ее можно есть в ограниченном количестве — не более 100 граммов в месяц.

Сом сам по себе является безопасной рыбой. Но производители рыбы для быстрого набора веса активно подкармливают сомов гормонами и антибиотиками.