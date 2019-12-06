В Дагестане протестировали инновационную технологию лечения суставов

В Дагестане сотрудники Республиканского центра травматологии и ортопедии протестировали новый способ лечения болезней суставов без операции. В основу новой методики лечения суставов положено использование собственного жира пациентов.

Новый способ лечения испытали на 57-летней пациентке из Махачкалы. Суть новой технологии заключается в том, что в поврежденные суставы с помощью инъекции вводится особый материал, получаемый из плазмы и жира самого пациента.

Данный метод лечения помогает суставам активировать процесс регенерации, и продлевает жизнь проблемным суставам. Так, пациентка, на которой протестировали данный метод, уже на следующий день выписалась из клиники уже на следующий день. Но врачи продолжают наблюдать за ней.

Медики считают, что инновационный метод лечения можно будет применять для лечения большого количества людей. По мнению врачей, данный способ будет очень эффективен.

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