Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Дагестане протестировали инновационную технологию лечения суставов

Здоровье

В Дагестане сотрудники Республиканского центра травматологии и ортопедии протестировали новый способ лечения болезней суставов без операции. В основу новой методики лечения суставов положено использование собственного жира пациентов.

Новый способ лечения испытали на 57-летней пациентке из Махачкалы. Суть новой технологии заключается в том, что в поврежденные суставы с помощью инъекции вводится особый материал, получаемый из плазмы и жира самого пациента. 

Данный метод лечения помогает суставам активировать процесс регенерации, и продлевает жизнь проблемным суставам. Так, пациентка, на которой протестировали данный метод, уже на следующий день выписалась из клиники уже на следующий день. Но врачи продолжают наблюдать за ней.

Медики считают, что инновационный метод лечения можно будет применять для лечения большого количества людей. По мнению врачей, данный способ будет очень эффективен.

Ранее "Правда.Ру" писала о причинах гиперэкстензии коленного сустава.

Темы суставы лечение пациенты здоровье дагестан
Актуальная аналитика
Недвижимость
Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере
Спецпроект
Ларингит: причины заболевания, основные симптомы, лечение
Декабрь
7 декабря: Орден святого Георгия, Перл-Харбор и Ханука
Новости Все >
Минск назвал желаемую цену за российский газ
Кофе оказался полезным против старения мозга
Украина готовит протестный марш на Крым
В Дагестане протестировали инновационную технологию лечения суставов
Открытие: древние римляне привозили древесину из Франции
Совет Европы призвал Киев пересмотреть закон о государственном языке
Росгвардейцы остановили мужчину, проникшего в детский сад в Москве
Экологи: на одну футболку тратится 1670 литров воды
Пожар в одесском колледже унёс жизни как минимум четверых
Извращенца-педофила разыскивают в Казани
Последние материалы
Кофе оказался полезным против старения мозга
Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере
Украина готовит протестный марш на Крым
В Дагестане протестировали инновационную технологию лечения суставов
Ларингит: причины заболевания, основные симптомы, лечение
Открытие: древние римляне привозили древесину из Франции
Совет Европы призвал Киев пересмотреть закон о государственном языке
Росгвардейцы остановили мужчину, проникшего в детский сад в Москве
7 декабря: Орден святого Георгия, Перл-Харбор и Ханука
Экологи: на одну футболку тратится 1670 литров воды
Популярное
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.

В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Мир. Новости мира
Украина и Россия заключили договор на транзит нефти сроком на 10 лет
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Захар Прилепин объявил о создании партии. Кто будет за нее голосовать?
Захар Прилепин объявил о создании партии. Кто будет за нее голосовать?
Захар Прилепин объявил о создании партии. Кто будет за нее голосовать?
Россия в миграционной политике повторяет ошибки Франции
МЭР: инфляция по итогам 2019 года составит максимум 3,1%
Американская база в Сирии подверглась атаке
Археологи обнаружили арабские цифры на сосуде доарабского периода
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Генетики из США раскритиковали эксперимент с домашними лисами
Американская база в Сирии подверглась атаке
МЭР: инфляция по итогам 2019 года составит максимум 3,1%
Американская база в Сирии подверглась атаке
Прозвучало предложение пригласить Россию вступить в НАТО
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Экс-депутат Госдумы: Ельцин мог не дать начаться войне в Чечне
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия в миграционной политике повторяет ошибки Франции
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Таксисты-нелегалы в Москве оккупировали подъезды к станциям метро
Американская база в Сирии подверглась атаке
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ