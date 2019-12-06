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Источник Правда.Ру

Врачи рассказали о причинах повышенного артериального давления по утрам

Здоровье

Врачи рассказали, какие причины приводят к тому, что в первой половине дня повышается давление.

Известно, что у здорового человека давление в течение дня может меняться. Например, в ночное время они может понижаться на 10-30%, а вечером быть повышаться. Но у многих людей давление повышается утром.

У людей в повышенным артериальным давлением утром чаще наблюдаются серьезные заболевание. К этому приводит неправильный прием препаратов. Например, слишком маленькая доза нужного лекарства. 

Кроме того, к утренней гипертонии могут привести: заболевания почек, диабет, обструктивное апноэ во сне и высокий уровень холестерина. 

Поэтому медики советуют меньше нервничать, поддерживать физическую активность, употреблять меньше соли и отказаться от вредных привычек.

Ранее "Правда.Ру" писала, как снизить давление в домашних условиях.

Темы врачи давление лекарства гипертония здоровье человека повышенное давление
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