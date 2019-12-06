Врачи рассказали, какие причины приводят к тому, что в первой половине дня повышается давление.
Известно, что у здорового человека давление в течение дня может меняться. Например, в ночное время они может понижаться на 10-30%, а вечером быть повышаться. Но у многих людей давление повышается утром.
У людей в повышенным артериальным давлением утром чаще наблюдаются серьезные заболевание. К этому приводит неправильный прием препаратов. Например, слишком маленькая доза нужного лекарства.
Кроме того, к утренней гипертонии могут привести: заболевания почек, диабет, обструктивное апноэ во сне и высокий уровень холестерина.
Поэтому медики советуют меньше нервничать, поддерживать физическую активность, употреблять меньше соли и отказаться от вредных привычек.
Ранее "Правда.Ру" писала, как снизить давление в домашних условиях.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.