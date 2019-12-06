Диетологи рассказали, какие продукты нельзя разогревать второй раз

По мнению диетологов, существуют продукты, которые нельзя разогревать второй раз. Это связано с тем, что они теряют вкус, а их употребление может плохо отразиться на здоровье, потому что в них накапливаются вредные вещества.

Пять продуктов, которые не стоит нагревать второй раз

Их лучше есть сразу после приготовления или немного позднее.

В первую очередь это касается грибов. При подогреве в грибах разрушаются белки и начинают продуцироваться вредные компоненты, которые могут вызвать отравление.

Также нежелательно разогревать второй раз мясо, так как в нем распадаются белки, поэтому продукт будет сложно усваиваться.

Особенно небезопасны при повторном разогреве яйца, так как они начинают выделять канцерогенные компоненты, повышающие риск развития онкологии. Также токсины появляются в картофеле и сельдерее, поэтому блюда с этими овощами греть не стоит.

Токсины также появляются в сельдерее и картофеле, поэтому блюда с этими овощами нельзя разогревать второй раз. Даже полезные продукты питания могут стать вредными, если не соблюдать технологию их приготовления и употребления.

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