По мнению диетологов, существуют продукты, которые нельзя разогревать второй раз. Это связано с тем, что они теряют вкус, а их употребление может плохо отразиться на здоровье, потому что в них накапливаются вредные вещества.
Их лучше есть сразу после приготовления или немного позднее.
В первую очередь это касается грибов. При подогреве в грибах разрушаются белки и начинают продуцироваться вредные компоненты, которые могут вызвать отравление.
Также нежелательно разогревать второй раз мясо, так как в нем распадаются белки, поэтому продукт будет сложно усваиваться.
Особенно небезопасны при повторном разогреве яйца, так как они начинают выделять канцерогенные компоненты, повышающие риск развития онкологии. Также токсины появляются в картофеле и сельдерее, поэтому блюда с этими овощами греть не стоит.
Токсины также появляются в сельдерее и картофеле, поэтому блюда с этими овощами нельзя разогревать второй раз. Даже полезные продукты питания могут стать вредными, если не соблюдать технологию их приготовления и употребления.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что жарить на сале полезнее, чем не масле.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.