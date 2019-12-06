Специалисты рассказали, как нужно ухаживать за волосами

По словам экспертов, волосы не стоит долго сушить феном, а также сильно стягивать резинкой и часто красить волосы.

Специалисты дали советы о том, на что стоит обратить внимание при выборе наволочки.

Эксперты предупредили, что под воздействием высокой температуры горячего воздуха от фена кончики волос становятся секущимися. После стягивания волос резинкой корни волос становятся более слабыми.

Для здоровья волос важно соблюдать принципы правильного питания, употреблять в пищу орехи, рыбу, фрукты, овощи и яйца.

После мытья волос обязательно нужно пользоваться кондиционером, не стоит часто пользоваться красками для волос и другие процедуры с использованием химии. Наволочка на подушке должна быть шелковой, так как в процессе трения о хлопковую или хлопчатобумажную наволочку ваши волосы повреждаются.