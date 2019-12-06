Московские специалисты предложили добавлять в колбасу йод

Ученые из Московского государственного университета пищевых производств разработали уникальную технологию, благодаря которого можно удерживать в мясных полуфабрикатах органический йод. Эти соединения не разрушаются даже при термической обработки.

По мнению специалистов, данная технология поможет решить актуальную на сегодняшний день проблему дефицита йода в организме человека. Они предлагают внедрять йод в коллаген.

Согласно данным Минздрава РФ, в нашей стране дефицит йода наблюдается у 70% населения.

Недостаток йода в организме может привести к различным заболеваниям щитовидной железы. Поэтом очень важно компенсировать недостаток йода в организме. Сложность заключается в том, что йод под воздействием разных факторов быстроф разрушается .

Новая разработка московских специалистов позволяет йоду образовывать прочные связи, что повысило его сохранность в мясных продуктах удалось с 20% до 70%.

Ученые предлагают добавить йод в вареные колбасы и разные популярные мясные полуфабрикаты.