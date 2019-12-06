Ученые из Московского государственного университета пищевых производств разработали уникальную технологию, благодаря которого можно удерживать в мясных полуфабрикатах органический йод. Эти соединения не разрушаются даже при термической обработки.
По мнению специалистов, данная технология поможет решить актуальную на сегодняшний день проблему дефицита йода в организме человека. Они предлагают внедрять йод в коллаген.
Согласно данным Минздрава РФ, в нашей стране дефицит йода наблюдается у 70% населения.
Недостаток йода в организме может привести к различным заболеваниям щитовидной железы. Поэтом очень важно компенсировать недостаток йода в организме. Сложность заключается в том, что йод под воздействием разных факторов быстроф разрушается .
Новая разработка московских специалистов позволяет йоду образовывать прочные связи, что повысило его сохранность в мясных продуктах удалось с 20% до 70%.
Ученые предлагают добавить йод в вареные колбасы и разные популярные мясные полуфабрикаты.
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