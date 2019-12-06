Исследование: молочные продукты не увеличивают продолжительность жизни

Ученые из США провели масштабное исследование, результате которого опровергли пользу молочных продуктов. Специалисты пришли к выводу, что употребление молочных продуктов не увеличивает продолжительность жизни человека. Но в состав молочных продуктов входят вещества, полезные для организма.

В исследовании приняли участие около 170 тысяч женщин и 50 тысяч мужчин, которые очень любили молоко. Первая группа участников каждый день употребляла 4,2 условные порции продуктов, а вторая группа употребляла 0,8 условные порции. Ученые проводили наблюдения на протяжении 30 лет. В ходе эксперимента у некоторых людей были выявлены повышенные риски ранней смерти из-за развития онкологии.

Молоко содержит белок и кальций, которые полезны для здоровья. Но ученые отмечают, что молочные продукты - не панацея.