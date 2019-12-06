Специалисты Колорадского университета, изучающие проблемы сердца, пришли к выводу, что сердечные заболевания могут возникнуть даже у здоровых людей, которые постоянно занимаются спортом. К этому приводит недостаток или переизбыток сна.
Причем, отмечают ученые, переизбыток сна даже хуже для организма, чем его недостаток.
Специалисты пришли к выводу, что идеальная продолжительность сна - от 6 до 9 часов.
По словам авторов исследования, у людей, которые спят менее 6 часов в сутки, риск возникновения инфаркт на 20% выше. А у людей, которые любят спать более 9 часов, риск сердечного приступа выше на 34%.
Ученые исследовали сон людей в возрасте от 40 до 69 лет в течение семи лет. В исследовании приняли участие 461 тысяча здоровых человек.
Специалисты представили результаты семилетнего изучения сна у людей от 40 до 69 лет. Всего в эксперименте участвовали 461 тысяча здоровых человек.
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