Свежие помидоры и яблоки помогут восстановить легкие курильщика

Если регулярное есть помидоры, то это поможет замедлить процесс снижения функции легких из-за курения. Также полезно употребление яблок. К такому выводу пришли американские специалисты, которые наблюдали за здоровьем 650 человек на протяжении многих лет.

Добровольцы проходили спирометрию. В результате исследования выяснилось, что у тех участников, которые каждый день съедали более двух помидоров или более трех порций свежих яблок, работоспособность легких снижалась медленнее, чем у тех, кто эти продукты не ел или ел мало.

В итоге специалисты пришли к выводу, что постоянно употребление в пищу большего количества растительных продуктов поможет замедлить процесс снижения функции легких у пожилых людей и даже помочь бывшим курильщикам восстановить здоровье.