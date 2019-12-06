Если регулярное есть помидоры, то это поможет замедлить процесс снижения функции легких из-за курения. Также полезно употребление яблок. К такому выводу пришли американские специалисты, которые наблюдали за здоровьем 650 человек на протяжении многих лет.
Добровольцы проходили спирометрию. В результате исследования выяснилось, что у тех участников, которые каждый день съедали более двух помидоров или более трех порций свежих яблок, работоспособность легких снижалась медленнее, чем у тех, кто эти продукты не ел или ел мало.
В итоге специалисты пришли к выводу, что постоянно употребление в пищу большего количества растительных продуктов поможет замедлить процесс снижения функции легких у пожилых людей и даже помочь бывшим курильщикам восстановить здоровье.
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