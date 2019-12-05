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Источник Правда.Ру

Предком вируса гепатита А был вирус "поцелуйных" клопов

Здоровье

Американские ученые в процессе проведения исследования выяснили, что человеческий вирус под штампом "гепатита А" отличается от других известных вирусов гепатита. При этом специалисты нашли в нем сходство с вирусом триатомовых, или "поцелуйных" клопов.

Ученые выяснили, что клопы были изначально носителями предкового вируса, потом его носителями стали летучие мыши, а уже от них вирус перешел грызунам, обезьянам и человеку.

Ученые пытались найти первоначального переносчика гепатита А. С этой целью они обратились к бактериям, обитающим в кишечнике человека.В результате они выяснили, что микроб Enterococcus faecalis использует похожий на вирус гепатита А набор кодонов.

Потом ученые стали исследовать паразитических животных. Они обратили внимание, что кодоновый состав у вируса гепатита А напоминает триатомовых клопов ("поцелуйных клопов"). Структура вируса гепатита А оказалась схожа с вирусом, который этих клопов заражает.

Ученые считают, что предок вируса гепатита А и родственник современного вируса клопов, мог паразитировать на клопах, от них попасть к другим животным, а потом уже к обезьяне и человеку. 

Вирус, поражающий клетки насекомых и был схож с вирусом гепатита A по последовательности генома, пока не был описан. В связи с этим ученым нужно будет его сначала найти, чтобы подтвердить свое предположение.

 

 

Темы сша ученые гепатит "поцелуйные" клопы
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