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Источник Правда.Ру

Эксперты рассказали о новом лекарстве от старческого слабоумия

Здоровье

Израильские ученые из Ben-Gurion University обнаружили, что протечки в гематоэнцефалическом барьере могут привести к старческому слабоумию. Они способствуют проникновению вредных молекул в мозг, что приводит к воспалению и гибели клеток. 

На этом основании ученые предложили новую теорию того, что является причиной развития старческого слабоумия. Эта же теория предлагает и методы борьбы, которые помогут обратить деменцию вспять.

Ранее наука не могла четко обозначить причины старческого слабоумия, соответственно, без понимания причин невозможно разработать методы лечения. Но известно, что гематоэнцефалический барьер мозга с возрастом все меньше защищает его от проникновения любых посторонних субстанций. Все это может привести к разрушению важных нейронов.

Раньше считалось, что стареющие клетки мозга умирают сами по себе, но теперь ученые выяснили, что к данному явлению могут привести утечки в гематоэнцефалическом барьере, через которое в мозг проникают вредные субстанции. Именно они приводят к гибели клеток и воспалительному туману в голове.

Исследователи из Израиля пришли к выводу, что  данный туман нарушает передачу мозговых волн у мышей примерно так же, как это наблюдается на ЭЭГ у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Фармацевты разработали препарат, который способен проникать через гематоэнцефалический барьер и восстанавливать волны мозга.

Это может стать очень перспективным направлением в вопросе лечения деменции. Ученые планируют провести клинические исследования на людях, в результате которых можно будет понять, насколько этот метод является перспективным.

Темы ученые деменция исследование головной мозг старческое слабоумие
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