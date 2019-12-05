Медики дали советы, как быстрее всего избавиться от кашля

Зарубежные специалисты в области медицины дали рекомендации, которые помогут быстро избавиться от кашля.

Они считают, что при кашле нужно пить большое количество воды.

Врачи отмечают, что кашель могут вызвать аллергены, раздражители, загрязнение окружающей среды, парфюмерия и простуда.

Для лечения кашля будут эффективны народные средства, но самое главное — это пить много воды и делать ингаляции. Также не будут лишними и специальные лекарства от кашля.

Кроме того, врачи советуют спасть на дополнительной подушке, которая позволяет поднять голову выше, что позволит уменьшить спазмы по ночам.

Также эксперты рекомендуют пить имбирный чай, втирать в область груди эвкалиптовое масло.