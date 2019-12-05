Проверяющие ищут просроченные лекарства в больнице Сахалина

На Сахалине по поручению губернатора региона срочно проведут полную проверку областной больницы.

Соответствующее распоряжение, как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, Валерий Лимаренко сделал после того, как в местных СМИ появились материалы о том, что в стационарах одноразовые расходные материалы используются повторно, а больным дают просроченные препараты.

Губернатор потребовал, чтобы проверка была проведена максимально тщательно, и специалисты Минздрава дали объективную оценку происходящему в медучреждении.

Как сообщает сегодня ИА SakhalinMedia, проверка началась с отделения анестезии и реанимации. Сотрудники прокуратуры, Росздравнадзора и сахалинского Минздрава проверяют не только документацию, но и маркировку всех препаратов.

Главврач больницы уже дал пояснения относительно сведений, опубликованных журналистами, которые и послужили поводом для проверки. Он сказал, что медицинские сестры, которые обратились в СМИ, конфликтуют с руководством. И, видимо, решили таким образом «отомстить», - сказал Владимир Розумейко.