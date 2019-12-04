Стало известно, почему бананы нужно есть ежедневно

Употребление бананов заметно усиливает энергетический потенциал человека. Также этот фрукт содержит большое количество клетчатки и полезен для здоровья в целом.

Эксперты рассказали об основных причинах, почему бананы нужно есть каждый день.

По словам многих ученых, растворимая клетчатка в банане помогает поддержать нормальный вес и в течение более длительного времени сохранять чувство сытости.

Пищевые волокна банана снижают риск развития болезней сердца. Клетчатка также снижает уровень сахара и уровень холестерина в крови, что предотвращает образование бляшек на сосудах.

Также бананы содержат калий, который играет в организме важную роль.

Кроме того, в банане содержатся магний и витамин B6, которые отвечают за настроение.