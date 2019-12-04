Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Стало известно, почему бананы нужно есть ежедневно

Здоровье

Употребление бананов заметно усиливает энергетический потенциал человека. Также этот фрукт содержит большое количество клетчатки и полезен для здоровья в целом.

Эксперты рассказали об основных причинах, почему бананы нужно есть каждый день.

По словам многих ученых, растворимая клетчатка в банане помогает поддержать нормальный вес и в течение более длительного времени сохранять чувство сытости.

Пищевые волокна банана снижают риск развития болезней сердца. Клетчатка также снижает уровень сахара и уровень холестерина в крови, что предотвращает образование бляшек на сосудах.

Также бананы содержат калий, который играет в организме важную роль.

Кроме того, в банане содержатся магний и витамин B6, которые отвечают за настроение.

бананы ученые питание здоровье продукты
Актуальная аналитика
Декабрь
5 декабря: Битва под Москвой, храм Христа Спасителя и Бермудский треугольник
Мать и дитя
Ротавирус: пути передачи вируса, симптомы, лечение
Правила игры
Владелец "Тольяттиазота" собрался судиться с РФ
Последние материалы
5 декабря: Битва под Москвой, храм Христа Спасителя и Бермудский треугольник
Колумбиец убил уроженца Эквадора в Ростове-на-Дону
Стала известна причина взрыва газа в Белгородской области
Ротавирус: пути передачи вируса, симптомы, лечение
Пушкина ответила РПЦ на критику закона о домашнем насилии
Стало известно, почему бананы нужно есть ежедневно
Киров потратит на украшение города к Новому году более 14 млн рублей
Ходорковский кормится с легкой руки Пригожина
Москву и Вашингтон обвинили в приближении ядерной катастрофы
Житель Курганской области напал на полицейскую машину с топором
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Любовь Степушова Нечем похвастаться: 70 лет НАТО отпраздновали в унынии Любовь Степушова Соломон Соловьев Последние романтики в кино: Жерар Филип и Дина Дурбин - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы Константин Кузнецов
Комментарии
Стало известно, почему бананы нужно есть ежедневно
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
В Египте под грудой мусора обнаружили украшения фараона Рамзеcа II
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
В Египте под грудой мусора обнаружили украшения фараона Рамзеcа II
Спиленное дерево насмерть придавило инспектора по безопасности
В России появилась новая сексуальная ориентация
В России сократят расходы на образование, медицину и социалку
В Египте под грудой мусора обнаружили украшения фараона Рамзеcа II
Украина упрекает НАТО в отсутствии сроков для вступления ее в альянс
Володин: Крым после нахождения в составе Украины оказался разоренным
Сотрудник ГИБДД застрелил угрожавшего ему пистолетом прохожего
Сотрудник ГИБДД застрелил угрожавшего ему пистолетом прохожего
Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ
США выступают за отстранение России от участия в "группе восьми"
ФРГ вышлет двух дипломатов РФ из-за дела об убийстве соратника Басаева
Украина упрекает НАТО в отсутствии сроков для вступления ее в альянс
Народ в Молдавии пока не выиграл
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ