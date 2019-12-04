Cовместное чтение с родителями улучшает речевые навыки ребенка

Американские специалисты доказали, что совместное чтение книг с родителями повышает словарный запас детей, а также развивает их речь.

Ученые отмечают, что это относится и к детям, имеющим генетические особенности, из-за которых осложняется процесс обучения.

В исследовании участвовало 5000 детей из США. В результате выяснилось, что у детей, которым родители много читали, когда им был один год, к трем годам уже имели высокий словарный запас.

Специалисты подчеркнули, что важное значение имеет позитивная атмосфера воспитания и близкий контакт ребенка с родителями, потому что от этого зависит развитие ребенка.

Ученые советуют родителям читать со своими детьми каждый день, так как это обеспечивает развитие речевых навыков и грамотности с раннего детства.