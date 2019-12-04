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Специалисты объяснили, почему декабрь больше всего подходит для зачатия

Здоровье

Специалисты считают, что декабрь - самый лучший месяц для планирования беременности. Самым худшим месяцем в этом плане является июнь.

По мнению специалистов, зимой рождаются здоровые дети, а дети, которые были зачаты в июне, могут иметь проблемы со здоровьем.

Это связано с тем, что в летнее время года люди потребляют большое количество фруктов и овощей. Но продукты, которые должны быть полезны для человека, могут навредить организму малыша. Например, пестициды, содержащиеся в плодах, отрицательно сказываются на здоровье ребенка.

Если беременность наступила в декабре, то ребенок родится в конце лета. Соответственно, перед самыми родами будущая мама получит больше витамина D.

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