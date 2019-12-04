Исследование: курение марихуаны провоцирует рак яичников

Ученые пришли к выводу, что у мужчин, которые выкуривают по одной сигарете с каннабисом в день на протяжении десяти лет, риск развития рака яичек выше на 36%.

Специалисты проанализировали 25 научных работ, в которых исследовалась связь между употреблением марихуаны и раком яичек, раком легких, раком полости рта и раком мозга.

Несмотря на то, что ученые не выявили взаимосвязь между регулярным употреблением марихуаны и различными онкологическими заболеваниями, но им удалось обнаружить, что постоянное курение травы в травы в течение многих лет повышает риск развития рака яичка. Ученые пока не могут объяснить, почему именно это заболевания выделяется среди других.

Известно, что сжигание любого растения, в том числе и конопли и обычного табака приводит к тому, что образуется большое количество канцерогенных веществ, но неизвестно, почему именно дым марихуаны таким образом реагирует именно тестикулы.

Ученые отметили, что на данные результаты мог повлиять состав исходных документов: возможно, содержащиеся в них данные не отражают реальную картину.