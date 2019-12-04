Немецкие диетологи рассказали, какие продукты нельзя есть натощак

Немецкие диетологи утверждают, что для здоровья человеку нужно завтракать, но не все продукты подходят в качестве завтрака. Специалисты рассказали, какие продукты нельзя есть на голодный желудок.

В первую очередь это изделия из дрожжевого теста, так как они раздражают желудок, что приводит к вздутию живота.

Также натощак не рекомендуется есть помидоры, так как они содержат дубильную кислоту, которая повышает кислотность желудка.

Кроме того, на голодный желудок нельзя есть цитрусовые, так как это может привести к гастриту. Вместо цитрусовых лучше есть ягоды.

По утрам не стоит пить газированные напитки, так как они замедляют пищеварение и могут стать причиной проблем со стулом. Также не стоит утром пить кофе, так как этот напиток раздражает слизистую желудку, однако снизить кислотность напитка можно, если добавить в него молоко.