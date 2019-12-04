Китайские исследователи: перец помогает продлить жизнь

Китайские исследователи рассказали о результатах нового исследования, в результате которого было доказано, что употребление перца может увеличить продолжительность жизни человека.

Однако вещество, выявленное экспертами, снижает дневную активность организма. Специалисты провели эксперимент с мухами. Ученые в течение длительного времени кормили мух капсаицином — веществом из жгучего перца чили. После этого они обратили внимание, днем мухи стали менее активными, но при этом продолжительность жизни самок увеличилась на 15%.

Эксперты заявили, что у многих видов животных продолжительность жизни самцов меньше, что приводит к высокой восприимчивости к выявленному в перце веществу.