Израильские биологи обнаружили молекулу, побеждающую рак

Ученые из Израиля провели опыты с мышами, в результате которых им удалось сократить злокачественные клетки поджелудочной железы. Грызунам были внедрены клетки человеческой опухоли поджелудочной железы, а также молекулу PJ37.

Эта молекула была создана еще много лет назад с целью защиты нервных клеток пациентов, переживших инфаркт или сильное воспаление. Благодаря этой молекуле биологи смогли на 80-90% уничтожить у подопытных мышей злокачественные клетки поджелудочной железы .

Стоит отметить, что количество раковых клеток значительно снизилось всего за месяц.