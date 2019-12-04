Ученые из Израиля провели опыты с мышами, в результате которых им удалось сократить злокачественные клетки поджелудочной железы. Грызунам были внедрены клетки человеческой опухоли поджелудочной железы, а также молекулу PJ37.
Эта молекула была создана еще много лет назад с целью защиты нервных клеток пациентов, переживших инфаркт или сильное воспаление. Благодаря этой молекуле биологи смогли на 80-90% уничтожить у подопытных мышей злокачественные клетки поджелудочной железы .
Стоит отметить, что количество раковых клеток значительно снизилось всего за месяц.
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