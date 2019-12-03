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Открытие: кисломолочные продукты улучшают память

Здоровье

Ученые выявили связь между состоянием микроорганизмов, которые обитают в ЖКТ человека, и центральной нервной системы. Так, лактобактерии, которые содержатся в кисломолочной продукции, улучшаются память.

Американские ученые провели опыт на мышах. Грызунам вводили лактобактерии, а потом смотрели, что происходит с их обменом веществ.

В результате ученые пришли к выводу, что у мышей увеличивается концентрация гамма-аминомасляной кислоты в гиппокампе (область мозга, которая связана с памятью). Специалисты продолжают проводить исследование, пытаясь определить, какие именно штаммы лактобактерий оказывают влияние на выработку гамма-аминомасляной кислоты. 

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