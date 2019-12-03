Разработан препарат, восстанавливающий мышцы после операции

Российские специалисты совместно с британскими коллегами разработали препарат, который позволяет выводить из организма пациента миорелаксанты. Они используются для расслабления мышц при операции. У нового препарата гораздо меньше побочных эффектов, к тому же он дешевле, чем лекарства, которые сейчас используются.

Если миорелаксант оставить в крови на большее время, чем нужно для операции, то у человека могут отключиться мышцы, которые отвечают за работу легких, и он просто задохнется. Средства для их выведения, которые сейчас используются, стоят очень дорого. Стоимость одной инъекции составляет около 1 тысячи евро.