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Психиатры установили, что более 50% бомжей получали травмы головы

Здоровье

Психиатры из Канады выяснили, что более 50% бездомных людей получала травмы головы. Эти травмы могут быть и причиной, и следствием их социального статуса.

Специалисты провели обследование бездомных лиц из разных стран  и пришли к выводу, у 53,4% из них имели раньше были черепно-мозговые травмы. Это в 2-4 раза больше, чем у других категорий населения.

По словам ученых, неизвестно, получили они эти травмы до или после того, как оказались на улице. Но специалисты полагают, что черепно-мозговые травмы повышают риск остаться на улице, так как они приводят к психическим заболеваниям. 

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