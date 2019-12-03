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Медики смогут проверить эффективность "таблеток от старости"

Здоровье

Врачи с помощью нейросетей и технологии big data смогли точно определить биомаркеры, по которым можно определить наступление старости. Благодаря данным маркерам медики могут понять, насколько эффективны те или иные препараты от старости.

Раньше принято было считать, что определить биологический возраст человека невозможно. Теперь же определить, насколько человек моложе или старше в биологическом плане своих ровесников, сможет специально обученная нейросеть.

Ученые, получив с помощью технологий "больших данных" и нейросетей точную информацию  о биомаркерах, определяющих скорость старения организм человека, смогут на деле проверить эффективность "таблеток от старости", которых все больше стали создавать современные фармацевты.

big data врачи старость нейросети технологии биомаркеры
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