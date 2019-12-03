Разработаны ушные клипсы для восстановления после инсульта

Специалисты из Великобритании разработали уникальные клипсы для ушей, которые, воздействуя на нервы, помогают пациентам восстановиться после перенесенного инсульта.

Клипсы стимулируют нервы, связанные с мозгом, что увеличивает показатели нейропластичности — процесса, при котором мозг образует новые связи между клетками в ответ на какие-либо травмы, например, инсульта.

В настоящее время в Великобритании и некоторых других странах проводятся небольшие исследования, цель которых - помочь пациентам восстановиться после инсульта.

Стоит отметить, что 85% инсультов - ишемические, они возникают из-за образования тромбов в кровеносных сосудах мозга. Тромбы мешают нормальному кровообращению, что и приводит к тяжелым поражениям. 15% — это геморрагические инсульты, вызванные разрывом кровеносных сосудов и кровоизлияниями. Но именно геморрагические инсульты приводят к самым тяжелым последствиям.

Несмотря на том, что клетки мозга не могут регенерировать, мозг можно натренировать, чтобы он находил новые пути передачи сообщений конечностям, что поможет преодолеть паралич.

Данный процесс называется нейропластичностью. Мозг осуществляет его за счет использования здоровых нервных клеток, через которые сигналы и поступают к конечностям. Это требует длительного курса фтизиотерапии, а специальные клипсы для ушей помогают ускорить данный процесс.